La nuova settimana inizia con il minimo di contagi dal 27 dicembre. Cala ancora l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, ma non i deceduti: ieri alla lunga lista se ne è aggiunto un altro.

La giornata

Dei nuovi 180 casi di Covid in Ciociaria 19 sono di Alatri, 14 di Pontecorvo, 13 di Sora, 12 di Frosinone, 11 di Boville Ernica, 10 di Anagni, 9 di Monte San Giovanni Campano, 8 di Isola del Liri, 7 di Ceccano, 5 di Veroli, 4 di Ferentino e Gallinaro, 3 di Alvito, Arce, Cassino, Morolo, Pignataro Interamna, 2 di Amaseno, Aquino, Atina, Broccostella, Cervaro, Collepardo, Esperia, Fiuggi, Pofi, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Santopadre e Supino 2, Castelliri, Filettino, Paliano, Piedimonte San Germano, Piglio, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Vicalvi e Villa Latina 1.

Il trend

Prosegue dunque la discesa dei contagi. Dopo il picco raggiunto la settimana compresa tra il 24 e il 30 gennaio con 6.184 casi a 883,43 di media giornaliera, la passata è stata archiviata a 5.473 (media di 781,63) per un meno11,5%. I 180 di ieri sono 87 in meno rispetto ai due precedenti lunedì (chiusi entrambi a 267) per un meno 32,6%. Considerato che il lunedì vengono processati meno tamponi, per l'effetto domenicale 2.148 gli ultimi era da lunedì 27dicembre, con128 positivi, che non si scendeva tanto in basso. A febbraio Frosinone conta 486 contagiati, Sora 439, Alatri 387, Cassino 367, Anagni 265, Veroli 249, Ceccano 242 e Ferentino 222 per restare ai centri maggiori.

In tutto gennaio, invece, il capoluogo era a 2.579, Cassino a 1.718,Alatri a 1.553, Sora a 1.333, Veroli a 1.079, Ferentino a 1.046, Anagni a 1.018 e Ceccano a 934.

Il decesso

Dopo aver chiuso la precedente settimana con 12 morti, uno in più del periodo precedente, anche ieri è stato registrato un nuovo decesso. Si tratta di un uomo di 71 anni residente ad Anagni con pregresse patologie.

I ricoverati e i guariti

Sono in crescita i ricoverati per Covid, che ora ammontano a 81, due in più rispetto alle 24 ore precedenti. In terapia intensiva, invece, i pazienti calano a 6. Si tratta di uno dei dati più bassi dall'inizio di gennaio. All'opposto si segnalano altri 397 negativizzati.

Solo la scorsa settimana sono guariti dal Covid in 5.683, dato in calo rispetto alle giornate dal 24 al 30 gennaio, 6.348, anche questo un segno dell'inversione di tendenza.

Gli indicatori

Sono sette giorni di fila che l'incidenza per 100.000 abitanti è in calando. Ora è arrivata a 1.129,14 quando appena il 28 gennaio aveva raggiunto la punta massima dall'inizio della pandemia con 1.301,89. Ora si viaggia sui livelli della prima parte di gennaio, era il 13 quando con 1.121,59 è stata raggiunta una soglia più bassa dell'attuale. Il tasso di positività tocca il minimo dell'ultimo periodo con l'8,37%. È la prima volta sotto il 10% dal 3 gennaio (7,62%).

I tamponi

L'ultima settimana ha segnato una riduzione, da 41.327 del periodo 24-30 gennaio a 39.678 tamponi. Numeri superiori anche alle altre settimane di gennaio, fatta eccezione per i 43.448 test eseguiti dal 3 al 9 gennaio.

Il bollettino

L'assessore Alessio D'Amatofa così il punto della situazione dopo l'ultimo bollettino: «Nel Lazio su 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici per un totale di 44.873 tamponi, si registrano 5.313 nuovi casi positivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e 11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. Oggi (ieri, ndr) il numero dei guariti è il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa». Sul fronte vaccinale, annunciato un altro open day, dedicato agli over 12.

Si terrà il 13 febbraio per la somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.la zio.it/main/home).