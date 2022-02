Il dottore Domenico Chiacchio ha raggiunto il traguardo della meritata pensione. Medico di base ed ex amministratore comunale di Monte San Giovanni Campano, sempre in prima linea per i cittadini e per il territorio. Non si è tirato indietro e risparmiato neppure durante i difficili mesi della pandemia e neppure negli ultimi giorni di emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso. Un punto di riferimento per tanti, e non solo per i suoi pazienti. Non si è mai tirato indietro neppure quando a chiedere, anche solo un consiglio, non erano i suoi assistiti.

Sempre presente, affabile, preciso, rispettoso. Un Dottore con la D maiuscola. Un professionista dotato di una grandissima umanità. Con queste parole lo salutano tanti dei suoi pazienti i quali rivolgono gli auguri al dottore Domenico Chiacchio per la meritata pensione, convinti che resterà sempre in prima linea per il bene dei cittadini e del paese. Auguri anche per i suoi 70 anni, festeggiati il 5 febbraio.