Il maestro Marcello Bruni "regala" alla città un altro motivo di orgoglio. Insieme alla Banda della Guardia di Finanza, di cui fa parte, si è esibito sul palco dell'Ariston per aprire la serata conclusiva del Festival di Sanremo.

«Una delle esperienze più belle, dopo due anni di chiusure causa covid, che per noi musicisti sono state ancora più dure - ha scritto il maestro - Ritrovarmi all'improvviso, insieme ai miei meravigliosi colleghi della GdF su quel palco dell'Ariston e soprattutto in milioni di case è stato emozionante, a tratti anche tanto».

«Vi ringrazio tutti, ringrazio la mia famiglia, ringrazio Cassino, la mia città Cassino, l'amministrazione Comunale, gli amici, i giornalisti e i tanti cittadini che attraverso messaggi e telefonate mi ha riempito il cuore di gioia -ha aggiunto Marcello Bruni - Ringrazio i musicisti e le famiglie della Banda Don Bosco città di Cassino, per l'entusiasmo di questi giorni e che spero possa trasformarsi in voglia di studiare ancor di più la Musica. Ringrazio la comunità di S. Pietro Apostolo di Cassino, i sacerdoti che come sempre emanano un grande amore verso la mia persona».

E poi conclude con una nota di speranza, quella voglia di guardare oltre che lo contraddistingue da sempre e che trina i "suoi" ragazzi della Don Bosco: «La mia speranza ora, è che quelle note del nostro inno, possano farci tornare a gioire, ad essere uniti e soprattutto a far sentire in ognuno di noi l'amore verso la vita e verso il prossimo: questa è la cosa più importante, al di là di ogni esperienza personale.

Quel che conta è sentirsi circondati da bellissime persone, come siete voi per me.

Grazie».