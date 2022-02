Schianto lungo la strada che conduce alla stazione, a Castrocielo. Coinvolte una donna in sella alla sua bici e una vettura che stava transitando sulla stessa strada. Ad avere la peggio, la cinquantenne in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Aquino della Compagnia di Pontecorvo nell'incidente ad avere la peggio è stata la cinquantenne, una badante che lavora a Castrocielo, di origini marocchine.

Non è ancora molto chiara la dinamica: in un primo momento si è parlato dell'impatto della bici contro l'auto. Ma anche questo elemento, come pure le cause, sono ancora in fase di verifica e di ricostruzione da parte dei militari. Sul posto, nell'immediatezza.

i carabinieri, il 118 e anche il primo cittadino Gianni Fantaccione. La donna, con un evidente trauma facciale, è stata trasferita a Roma in elicottero.

Per velocizzare i soccorsi, l'eliambulanza è stata fatta atterrare a pochi metri dal punto esatto in cui è avvenuto l'incidente, nei campi circostanti. Vigile, nonostante il trauma, è stata prontamente soccorsa e trasferita nell'eliambulanza. Dopo i primi accertamenti, sembrerebbe che i medici abbiano rassicurato sulle sue condizioni.