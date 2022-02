Da due mesi il muro crollato nella frazione di Monticelli ad Esperia aspetta di essere ripristinato. I consiglieri comunali del gruppo del gruppo "Esperia che cambia", Patrizio Caporusso, Giuliano Di Lanna, Angelolivio Del Gigante e Piero Di Prete, incalzano il sindaco Giuseppe Villani. E presentano un'interrogazione.

Da circa due mesi infatti è crollata parte di un muro a pietra di contenimento lungo la strada provinciale che permette l'accesso al paese.

«Il crollo rappresenta un grave pericolo sia per gli automobilisti che giornalmente transitano sulla quella strada provinciale, sia perché è avvenuto in prossimità della principale fermata Cotral della frazione arrecando forti disagi – denunciano i consiglieri di minoranza - Oltre al pericolo, le macerie rappresentano uno schiaffo al decoro urbano visto che il crollo si trova all'entrata del centro storico di Monticelli. In passato, quando in quella zona sono avvenuti crolli del muro a pietra di contenimento, le amministrazioni comunali si sono sempre attivate maniera celere nel far ripristinare il muro e nel far pulire i detriti sia per questioni di sicurezza e sia per questioni di decoro urbano» sottolineano inoltre.

Per questo i quattro consiglieri Patrizio Caporusso, Giuliano Di Lanna, Angelolivio Del Gigante e Piero Di Prete del gruppo "Esperia che cambia" hanno presentato una interrogazione al sindaco Villani chiedendo una risposta in consiglio comunale.

«Con l'interrogazione chiediamo come mai, dopo circa due mesi, ancora nulla è stato fatto per il ripristino del muro crollato e, cosa più importante, se intende attivarsi nel più breve tempo possibile per far ripristinare il muro al fine di restituire decoro e sicurezza alla frazione di Monticelli».