Forse i cittadini di Trevi si sono dimenticati ancor prima di vederli all'opera. Stiamo parlando dei dissuasori a scomparsa, installati qualche mese fa in piazza Santa Maria Maggiore, che avrebbero dovuto evitare la sosta, in particolari situazioni.

Il bello è che non solo vengono utilizzati poco mandando a farsi benedire la pedonalizzazione del "salotto" di Trevi, ma addirittura due dei quattro paletti, che insieme ai due dissuasori avrebbero dovuto delimitare la piazza dal tratto di Corso Vittorio, sono stati eliminati. Un lavoro inutile? Secondo molti attenti cittadini si.

Basterebbe, secondo i cittadini, che i vigili facessero rispettare il divieto di sosta h24 che è ben visibile a tutti.

Un problema questo del parcheggio selvaggio che purtroppo si verifica in altre piazze del borgo dove insistono segnali di divieto ma che, sistematicamente, non vengono rispettati, o meglio, non fatti rispettare.

Un centro storico veramente bello ma maltrattato.

Basterebbe veramente poco (tutela e recupero delle tante brutture) per renderlo più bello di quello già è senza progetti improvvisati e non dettati da una pianificazione urbanistica.