«Se le persone incivili continuano a sporcare ci deve essere anche chi pulisce. Purtroppo il comune di Monte San Giovanni Campano invece di curare l'igiene e il decoro urbano fa tanto greenwashing condito da strane dichiarazioni che hanno creato reazioni sul web da parte di cittadini che le hanno ritenute diversamente vere come ad esempio la bonifica del sito diffuso lungo la strada comunale Poldo/Laoria o gli pneumatici lasciati sul posto dagli operai che sono andati a togliere i rifiuti urbani e gli ingombranti».

L'affondo di Marco Belli di Fare Verde per la situazione in piazza Aldo Moro a Colli. «Il 3 febbraio i volontari di Fare Verde hanno rinvenuto sotto piazza Aldo Moro una decina di pneumatici abbandonati, guaine per l'edilizia, ingombranti, secchi di vernice, calcinacci e rifiuti urbani.

Il Comune quando deciderà di bonificare il sito sarà sempre troppo tardi».