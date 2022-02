Da qualche giorno non si vedeva a Scauri e nel primo pomeriggio di ieri, purtroppo, si è saputo che era deceduto all'interno della sua abitazione di via Monte di Scauri. Il protagonista dell'ennesima morte in solitudine è stato un cinquantaseienne di Scauri, F.Z., trovato senza vita ieri, a causa di un malore. Sembra che il decesso risalisse a qualche giorno fa, come ha accertato il medico legale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno informato il magistrato di turno del Tribunale di Cassino, il quale dopo che è stata accertata la morte naturale, ha messo a disposizione dei familiari la salma.

Il cinquantaseienne, che sino a qualche mese fa lavorava presso un'area di servizio di carburante a Formia, era un grande tifoso del Milan e del Basket Scauri, squadra che seguiva quando giocava le gare interne al Palaborrelli. Viveva da solo e quando ha accusato il malore, purtroppo, non è riuscito a chiedere aiuto. Una morte naturale che comunque ha scosso la comunità scaurese, gran parte della quale conosceva l'ex "benzinaio".