Crescono i contagi a scuola, il sindaco Massimo Fiori ordina la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al prossimo 11 febbraio. In via precauzionale, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dei dati relativi ai contagi da parte della Asl e dopo aver riscontrato la rapida crescita dei positivi nelle scuole del territorio, con l'ordinanza numero 2 del 5 febbraio scorso, Fiori ha sospeso l'attività didattica in presenza.

Purtroppo il virus continua a circolare rapidamente, in generale si sta registrando un calo dei contagi, ma nelle scuole di Arnara la situazione non è proprio in linea con i dati del resto dei comuni tanto che il sindaco, per ridurre i rischi, ha bloccato per qualche giorno l'attività didattica in classe, sperando che il provvedimento possa riallineare i dati facendo registrare al più presto una riduzione dei contagi.