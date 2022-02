La curva dei contagi si sta raffreddando, anche se lentamente. Mentre invece continuano a registrarsi decessi: ieri altri 3. Sono 12 in una settimana e 9 nei primi sei giorni di febbraio. Il numero dei guariti è ancora una volta superiore a quello dei nuovi casi. Infine, la campagna di vaccinazione prosegue a ritmi imponenti: più di 920.000 le dosi somministrate in provincia di Frosinone.

La giornata

Ieri 713 casi su 5.160 tamponi processati. Tasso di positività al 13,81%, in diminuzione rispetto al giorno precedente. Le vittime sono state 3. Registrati 1.085 negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. E questo numero è superiore di 372 unità a quello dei contagiati. Un segnale importante, che si sta ripetendo spesso negli ultimi giorni. Ci sono stati 64 contagi a Frosinone, 59 a Sora, 51 a Cassino, 49 ad Alatri, 43 ad Anagni, 42 a Ceccano, 34 a Veroli, 31 a Ceprano, 22 a Monte San Giovanni Campano, 18 a Ferentino, 18 a Pontecorvo, 14 a Fiuggi,13 a Piedimonte San Germano, 12 a Isola del Liri, 12 a Roccasecca, 11 a Castelliri, 11 a Paliano, 10 a Pofi, 9 a Cervaro, 8 a Boville Ernica,8 a Villa Santa Lucia, 7 ad Aquino, 7 ad Atina, 7 a Casalvieri, 7 a Castro dei Volsci, 7 a Morolo, 7 a San Giorgio a Liri, 6 a Castrocielo, 6 a Pignataro Interamna,6aTorrice, 5adArnara,5a Santopadre, 5 a Supino. Proseguendo: 4 casi ad Arce, 4 a Colfelice, 4 a Filettino, 4 a Fontana Liri, 4 a Patrica, 4 a Sant'Elia Fiumerapido, 4 a Vallecorsa, 4 a Vico nel Lazio.

Ci sono stati 3 contagi in ognuno dei seguenti Comuni: Vallerotonda, Arpino, Ausonia, Broccostella, Colle San Magno, Collepardo, Esperia, Fumone, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Trevi nel Lazio, Villa Latina, Villa Santo Stefano. Quindi 2 casi in ciascuno di questi centri: Acuto, Alvito, Amaseno, Pico, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Serrone. Infine, 1 contagio in ciascuno dei seguenti Comuni: Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Giuliano di Roma, Pescosolido, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio, Terelle, Torre Cajetani.

Il trend

Quella che si è conclusa ieri è la settimana numero 101 dall'inizio della pandemia. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 707 giorni. L'andamento: 267 casi il trentuno gennaio, 1.207 il primo febbraio, 885 il due, 798 il tre, 748 il quattro, 855 il cinque, 713 il sei. Per un totale di 5.473 e una media giornaliera di 781,85. Rispetto alla scorsa settimana (quella del picco assoluto), 711 casi in meno. In termini percentuali un -11,5%. La centesima settimana era andata così: 267 casi il ventiquattro gennaio, 1.213 il venticinque, 1.024 il ventisei, 984 il ventisette, 806 il ventotto, 942 il ventinove, 267 il trenta. In totale 6.184 contagi: una media di 883,42 al giorno. La novantanovesima settimana: 317 casi il diciassette gennaio, 1.099 il diciotto, 940 il diciannove, 856 il venti, 726 il ventuno, 1.049 il ventidue, 867 il ventitré. Per un totale di 5.854 e una media giornaliera di 836,38. La novantottesima settimana: 326 casi il dieci gennaio, 1.103 l'undici, 850 il dodici, 770 il tredici, 833 il quattordici, 719 il quindici, 826 il sedici. Per un totale di 5.427 e una media di 775,28 al giorno. La novantasettesima settimana: 227 casi il tre gennaio, 1.127 il quattro, 959 il cinque, 1.002 il sei, 255 il sette, 1.066 l'otto, 980 il nove. Per un totale di 5.616 e una media giornaliera di 802,28. Per quanto riguarda il mese di febbraio, i contagi sono stati 5.206 in sei giorni: per una media di 867,66 ogni ventiquattro ore. Sempre a febbraio 9 vittime. A gennaio 24.749 contagi. Per una media di 798,35. E 44 decessi.

Parametri e indici Continua a scendere anche il parametro importante dell'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Adesso è pari a 1.147,37. Diminuiscono pure i ricoverati in ospedale: sono 79, due in meno rispetto al giorno precedente.

Gli attualmente positivi in Ciociaria sono 11.294, dei quali 11.215 in isolamento domiciliare. Il 99,30%.

La campagna vaccinale

In provincia di Frosinone sono state somministrate 921.650 dosi: 335.670 prime, 329.300 seconde, 256.680 terze. La copertura vaccinale totale è dell'84,1%. Per gli over 80 anni la copertura è pari all'89,4%.In quella tra i70 ei 79anni è del 91,6%.

Mentre tra i 60 e i 69 anni è arrivata all'88,9%%.

È dell'87,2% nella fascia 50-59 anni e dell'85,7% in quella 40-49 anni. Poi c'è l'81,5% tra i 30 e i 39 anni e l'83,2% tra i 20 e i 29 anni. Copertura vaccinale all'89,9% tra i 16 e i 19 anni e del 97% trai 12 e i 15 anni. Infine il 40,2% nei bambini tra i 5 e gli 11 anni, per i quali la profilassi è iniziata però prima di Natale. La copertura dei soli residenti della provincia di Frosinone è addirittura superiore, pari all'86,5%.Un dato estremamente significativo è la crescita delle terze dosi, che si stanno avvicinando alle prime. Il che vuol dire che i cittadini stanno completando il ciclo.

Il messaggio di D'Amato

L'assessore Alessio D'Amato è positivo al Covid, ma resta pienamente operativo. Dice: «Bisogna vaccinarsi e fare presto la dose booster. Solo con la vaccinazione si evitano le complicanze. L'appello che faccio ai ciociari, che finora hanno risposto in maniera straordinaria, è di completare il ciclo di vaccinazione.

Non bisogna perdere tempo: il virus è subdolo e senza vaccino può fare tanto male. Soltanto in questa maniera possiamo venirne fuori. Dopo due anni di "battaglia" ho preso il Covid e soltanto grazie al vaccino sto bene e continuo a guidare, in isolamento e da remoto, l'unità di crisi. Presto ne usciremo fuori».

Il bollettino

Ieri in Italia 77.029 nuovi casi di Covid (sabato 93.157).

Sale così a 11.621.736 il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. I decessi sono stati 229 (il giorno precedente 375), per un totale di 148.771 vittime da febbraio 2020. Nel Lazio 8.483 nuovi casi (-678) e 9 decessi (-14). Il tasso di positività è al 10,7%. Prosegue quindi il trend in discesa. Per il secondo giorno consecutivo sotto i 10.000 nuovi contagi al giorno.