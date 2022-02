Un violento schianto sulla Casilina si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi in territorio di Villa Santa Lucia. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, prontamente intervenuti, un tamponamento tra auto ha provocato il ferimento di almeno tre occupanti delle vetture. Una delle persone coinvolte è risultata in stato interessante. Sia la donna incinta che gli altri feriti sono stati trasferiti al Santa Scolastica per le cure del caso. Indagini in corso sulla dinamica.