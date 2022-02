E' stato trovato morto nel sonno dai genitori, forse stroncato da un malore fatale. F.G., 45 anni di Aquino, è morto nella notte tra sabato e domenica, ma a trovarlo oggi senza vita sono stati i suoi cari con cui conviveva. Inutili i soccorsi. Per il giovane, residente proprio a confine con Piedimonte, non c'era più nulla da fare. Forte il sospetto che si sia trattato di un malore fatale ma vista la giovane età la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali esami. Domani si deciderà come e se procedere. La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità aquinate.