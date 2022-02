Inizia a consolidarsi la discesa dei casi Covid in provincia di Frosinone. Ieri 855 positivi, ma soprattutto, per il terzo giorno consecutivo, si hanno più guariti che contagiati. Nel bollettino si conta un'altra vittima, una donna di 63 anni di Ceccano, mentre i ricoverati sono 81, di cui 7 in terapia intensiva.

La giornata

Gli 855 nuovi positivi portano il conto della settimana a 4.760 con una media giornaliera di 793,33. Ciò denota una riduzione del 9,09% rispetto alla passata settimana (sempre al sabato) quando i 5.236 equivalevano a una media di 872,67 che poi, con il dato domenicale, avrebbero determinato il nuovo picco dall'inizio della pandemia (6.184 casi a 883,43 di media). Rispetto alla settimana prima ancora (4.987 a 831,17) la contrazione si attesta al 4,51%. Andando ancora più a ritroso, dal 10 al 16 gennaio (4.601 a 766,83) si ha una riduzione del 3,45%, mentre nel confronto con il periodo 3-9 gennaio la diminuzione è del 2,67%. Tuttavia, se si guarda al confronto tra i primi cinque giorni di febbraio e i primi di gennaio si registra un incremento da 3.714 a 4.493 più 20,97%, dato però condizionato da due festivi, il 1° e domenica 2.

La giornata di ieri ha portato 113 nuovi casi a Frosinone, 76 ad Alatri, 74 a Sora, 52 a Cassino, 45 a Veroli, 41 a Ceccano, 39 a Ferentino, 27 ad Anagni, 25 a Monte San Giovanni Campano, 20 a Ceprano, 18 a Fiuggi e a Isola del Liri, 15 a Pontecorvo, 14 ad Arce e a Ripi, 12 a Piedimonte San Germano, Sant'Elia Fiumerapido e Supino, 10 a San Giorgio a Liri, 9 a Boville Ernica e a Paliano, 8 a Castelliri, Piglio e Torrice, 7 ad Amaseno, Aquino e Colfelice, 6 ad Alvito, Esperia, Morolo, Patrica, Pofi, Roccasecca, Strangolagalli e Villa Santa Lucia, 5 ad Arpino, 4 ad Arnara, Atina, Broccostella, Casalvieri, Castrocielo, Fumone, Pescosolido, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Santopadre e Torre Cajetani, 3 ad Ausonia, Castro dei Volsci, Cervaro, Fontechiari, Giuliano di Roma e Pignataro Interamna, 2 a Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Picinisco, Pico, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vico nel Lazio e Villa Latina, 1 ad Acuto, Belmonte Castello, Colle San Magno, Collepardo, Falvaterra, Fontana Liri, Gallinaro, Guarcino, Posta Fibreno, Settefrati, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda e Villa Santo Stefano.

I decessi

Si conta un nuovo decesso per Covid in provincia di Frosinone. Si tratta di una donna di 63 anni di Ceccano con pregresse patologie. In questa settimana le vittima sono già 9 contro le 11 della passata settimana. Da quando è iniziato il mese, invece, hanno perso la vita 6 persone.

Gli indicatori

Per il terzo giorno consecutivo diminuisce l'incidenza per 100.00 abitanti a sette giorni. Ieri era a 1.196,65.

Per la prima volta siamo sotto quota 1.200 dai 1.149,48 del 21 gennaio. Nel frattempo era stato raggiunto il nuovo picco con 1.301,89 il 28 gennaio. Dopo un periodo di assestamento, ora la discesa. Al contrario, torna a crescere il tasso di positività: nelle ultime 24 ore è passato dal 13,521% al 14,005%. La media della settimana è ora al 13,43%. Finisse così sarebbe in calo per la terza settimana di fila dopo il 16,03% tra il 10 e il 16 gennaio, il 15,21% tra il 17 e il 23 gennaio e il 14,75% tra il 24 e il 30 gennaio.

I guariti e i ricoverati

Più guariti che nuovi casi ormai da tre giorni. Ieri alla lista dei negativizzati se ne sono aggiunti altri 1.085.

Sul fronte dei malati, invece, i ricoverati scendono da 83 a 81, sui livelli del 1° febbraio. In terapia intensiva sono in 7.

D'Amato positivo

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio è risultato positivo al Covid-19. A darne l'annuncio lo stesso Alessio D'amato. Spiega l'assessore: «Purtroppo sono appena risultato positivo. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l'unità di crisi. Sto bene, non ho febbre solo un po' di mal di gola». Ieri nel Lazio 9.161 contagiati con 23 decessi. Il tasso di positività è al 9,3%. In terapia intensiva ci sono 195 persone.