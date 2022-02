È stato catturato ieri un grosso cinghiale che da settimane si aggirava in via Pertini nel quartiere San Bartolomeo. Proprio in questi giorni sono state numerose le segnalazioni della presenza di ungulati.

In particolare si è levato forte il grido d'allarme degli agricoltori che si ritrovano quasi ogni mattina con i campi devastati.

Inutili i cancelli e le reti, gli animali scavano e passano sotto per entrare nelle aree e ripulire i pochi ortaggi presenti nella terra nel periodo invernale. L'animale è stato quindi catturato e sarà trasportato in un'altra area.

Così come era già accaduto nei mesi scorsi con altri tre esemplari.

«Finalmente questa mattina il cinghiale è stato catturato, mi hanno detto che verrà messo in sicurezza tra i suoi simili. Sono felice, non avrei mai voluto che gli venisse fatto del male» ha commentato la signora Angela, una residente.