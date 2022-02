Un lavoro di adeguamento sismico, ma anche di efficientamento energetico. Un progetto ampio che riguarda la scuola "Caramadre" e che permetterà un intervento ad ampio raggio proprio sulla struttura scolastica. Un lavoro seguito in prima persona dall'assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo e che nei giorni scorsi è stato nuovamente esaminato durante la seduta della giunta comunale.

Infatti l'esecutivo guidato da Rotondo ha proceduto a riapprovare lo studio di fattibilità che è stato curato dall'ufficio tecnico del palazzo municipale.

Il progetto, che prevede una totale sistemazione dal punto di vista sismico ed energetico, prevede un impiego di risorse per oltre un milione e ottocentomila euro. Con l'approvazione in giunta sono state recepite le osservazioni regionali proseguendo, di conseguenza, l'iter per la sua realizzazione.