Ripulita la tabaccheria in zona San Bartolomeo a Cassino. Una banda in pochi minuti riesce a portare via incasso, gratta e vinci e sigarette.

Un bottino ancora da quantificare. I malviventi hanno forzato la porta e sono riusciti a entrare nell'attività durante la notte.

Questa mattina l'amara sorpresa per i proprietari. Sul posto carabinieri e polizia. Indagini in corso.