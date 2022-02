Le strade come una groviera. I cittadini sono stanchi di attendere i lavori idi sistemazione che non si vedono.

«La viabilità della città è sulla bocca di tutti - si sfoga un cittadino - Le buche e l'asfalto rovinato, dov'è rimasto, sono ormai cosa nota, ma che ci siano anche le "montagne russe" mi pare troppo. Forse, essendo gratuite, si teme un'affluenza oltre la normale percorribilità. Il divertimento lo si può trovare sul tratto stradale che da Broccostella porta all'imbocco della Sora-Frosinone: insomma, in via Carrara il divertimento è assicurato. Ironia a parte, il problema è reale e non va sottovalutato».

Negli anni passati Sora era un punto di riferimento per la Marsica, la Valle di Comino e tutta la Valle del Liri.

Ma ora la rete stradale è a pezzi. Per questo i cittadini sollecitano una maggior attenzione sulle strade, in attesa di un futuro migliore.

Malcontento palpabile anche in via Cellaro, dove si attendono i lavori previsti su una delle più importanti arterie della città, che versa in condizioni pietose.

Anche qui i residenti fanno appello all'amministrazione comunale affinché si intervenga subito. Almeno piazzando dei dossi per ridurre la velocità delle auto e il conseguente rischio di incidenti.