Dolore, commozione e compostezza hanno caratterizzato, ieri, le esequie funebri di Anthony D'Onofrio, il ventiduenne originario di Castelforte, ucciso con una coltellata da un diciannovenne all'esterno di un locale di New York.

Le immagini del funerale sono state trasmesse sui profili Facebook dell'emittente radiofonica Radio Tirreno Centrale, che ha seguito tutta la cerimonia funebre. La salma, dopo essere uscita dal Funeral Home, dove si trovava da lunedì scorso, è stata trasferita su una carrozza bianca, trainata da due cavalli bianchi.

All'interno la bara grigia di Anthony e sui lati della stessa carrozza due gigantografie della vittima.

Davanti, accanto al conducente del mezzo, il padre Giuseppe, stravolto dal dolore, ma composto in quell'ultimo viaggio accanto al suo adorato figlio.

Poco dopo le 16.30 ora italiana, il feretro entrava nella chiesa e veniva poggiato davanti all'altare, ai cui lati campeggiavano due foto di Anthony. In tanti hanno assistito, via social, alla cerimonia funebre, inondando Facebook di messaggi. Una iniziativa che ha consentito ai cittadini di Castelforte di poter assistere in diretta, ma anche successivamente, alle esequie del giovane Anthony, il quale lavorava nell'azienda del padre, titolare di un'avvita impresa di noleggio di carrozze trainate da cavalli. Quei cavalli che la vittima amava e curava con tanto amore, i quali lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio.

Un percorso breve sulla strada che congiunge l'obitorio e la chiesa, ai cui lati si notavano cumuli di neve, testimonianze della bufera che proprio nel fine settimana in cui ha perso la vita Anthony, si è abbattuta su New York. Un trasferimento avvenuto in un silenzio irreale, caratterizzato soltanto dal rumore degli zoccoli dei due splendidi cavalli bianchi, che procedevano con eleganza e in sintonia. Al termine della santa messa è intervenuto il rappresentante dei cocchieri locali, che, non senza emozione, ha tracciato il profilo di Anthony e della sua famiglia, che, con tanti sacrifici, ha messo in piedi un'attività di rilievo. Infine la tumulazione nel cimitero locale, dove riposerà Anthony, vittima della follia omicida di un diciannovenne, già arrestato dalla Polizia americana.