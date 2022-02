Investimento in pieno centro a Cassino nel tardo pomeriggio di ieri: una trentenne finisce in ospedale. L'incidente si è verificato poco prima delle 17 tra via Donizetti e via Garigliano. Una trentenne di Cassino è stata investita poco prima dell'imbocco che permette di raggiungere via Garigliano da un automobilista che ha prontamente prestato soccorso.

Immediato l'arrivo sul posto dei medici del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Cassino che dovranno ora ricostruire la dinamica. Secondo una primissima analisi sembrerebbe che la giovane sia rovinata a terra riportando alcune ferite a una gamba. Per questo si è reso necessario l'immediato intervento dei soccorsi che hanno trasferito la giovane al Santa Scolastica per tutte le cure del caso.

Sarà ora compito dei militari dell'Arma della Compagnia di Cassino cercare di stabilire con esattezza la dinamica. Il traffico per fortuna non ha subito grossi disagi.