Rispetto ai primo quattro giorni della scorsa settimana ci sono stati 331 nuovi casi in meno. Si è scesi da 3.488 a 3.157. E ieri sono diminuiti pure i pazienti Covid ricoverati in ospedale: da 82 a 80. I guariti (822) hanno superato i contagiati (798). Segnali che sembrano confermare come la curva si stia piegando. Anche se occorreranno conferme importanti. Si sono registrati però altri 2 decessi.

La giornata

Dunque ieri 798 contagi: 66 a Frosinone, 63 a Sora, 51 ad Alatri, 46 a Cassino, 43 a Ferentino, 43 a Veroli, 42 a Ceccano, 34 ad Anagni, 24 a Pontecorvo, 23 a Monte San Giovanni Campano, 21 a Fiuggi, 21 ad Isola del Liri, 16 a Boville Ernica, 16 a Piedimonte San Germano, 15 a Roccasecca, 15 a Torrice, 14 a Paliano, 13 ad Arpino, 11 a Ceprano, 10 ad Amaseno, 10 a Pofi, 9 a Torre Cajetani, 8 ad Aquino, 8 ad Arnara, 8 ad Atina, 8 a Fumone, 8 a Villa Santa Lucia. Poi 7 a Broccostella, 7 a Giuliano di Roma, 7 a Supino. Quindi 6 a Castelliri, 6 a Castrocielo, 6 a Fontana Liri, 6 a Pignataro Interamna, 6 a San Giovanni Incarico, 6 a Sgurgola. Quindi 5 a Castro dei Volsci, 5 ad Esperia, 5 a Ripi, 5 a San Donato Val di Comino, 5 a San Giorgio a Liri, 5 a Sant'Elia Fiumerapido. Ci sono stati 4 contagi a Cervaro, 4 a Colle San Magno, 4 a Morolo, 4 a Patrica.

Proseguendo, 3 casi in ciascuno di questi Comuni: Acuto, Fontechiari, Pico, Strangolagalli, Villa Santo Stefano. E 2 in ognuno dei seguenti centri: Ausonia, Campoli Appennino, Casalvieri, Colfelice, Gallinaro, Posta Fibreno, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallecorsa. Infine 1 contagio in ciascuno di questi Comuni: Acquafondata, Alvito, Arce, Castelnuovo Parano, Collepardo, Pescosolido, Picinisco, Piglio, San Vittore del Lazio, Sant'Apollina re, Serrone, Settefrati, Trevi nel Lazio, Vallerotonda, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina. Sono stati processati 5.674 tamponi, il che vuol dire che il tasso di positività è del 14,06%.

In leggera risalita rispetto al giorno precedente. Ci sono stati altri 2 decessi.

Il trend

Siamo nella settimana numero 101 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 704 giorni. Questo l'andamento: 267 casi il trentuno gennaio, 1.207 il primo febbraio, 885 il due, 798 il tre. Per un totale di3.157 e una media giornaliera di 789,25. Veniamo da un periodo che ha fatto segnare nuovi picchi settimanali a raffica sul fronte dei contagi. La centesima settimana, conclusasi domenica scorsa, era andata in questo modo: 267 casi il ventiquattro gennaio, 1.213il venticinque, 1.024 il ventisei, 984 il ventisette, 806 il ventotto, 942 il ventinove, 267 il trenta. In totale 6.184 contagi: una media di 883,42 al giorno. Mai così tanti in sette giorni. Così la novantanovesima settimana: 317 casi il diciassette gennaio, 1.099 il diciotto, 940 il diciannove, 856 il venti, 726 ilventuno,1.049 il ventidue, 867 il ventitré. Per un totale di 5.854 e una media giornaliera di 836,38. La novantottesima settimana: 326 casi il dieci gennaio, 1.103 l'undici, 850 il dodici, 770 il tredici, 833 il quattordici,719 il quindici, 826 il sedici.

Per un totale di 5.427 e una media di 775,28 al giorno.

La novantasettesima settimana: 227 casi il tre gennaio, 1.127 il quattro, 959 il cinque, 1.002 il sei, 255 il sette, 1.066 l'otto, 980 il nove. Per un totale di 5.616 e una media giornaliera di 802,28.

Per avere un termine di paragone, per quasi due anni il picco era stato quello della prima settimana di novembre 2020: i contagi erano stati 2.044, per una media quotidiana di 292. Per quanto riguarda il mese di febbraio, i contagi sono stati 2.890 in tre giorni: per una media di 963,33 ogni ventiquattro ore. Sempre a febbraio 4 vittime. A gennaio 24.749 contagi. Per una media di 798,35. Cifre che non ci sono mai state in quasi due anni di pandemia. Il confronto con novembre 2020: 6.588 (media di 219,6 al giorno). Quindi 6.063 a marzo 2021 (195,58). Nell'intero mese di gennaio 2021 i contagi erano stati 3.144 (101,42). A dicembre 2021 i contagi erano stati 5.924, per una media di 191,09.

Nel 2021 in Ciociaria 28.446 contagi e 429 vittime per Covid. Mentre nel 2020, in dieci mesi, 14.681 casi e 266 decessi. Nel 2022, in appena trentaquattro giorni, 27.639 contagi e 48 decessi.

Le altre cifre

Scende uno dei parametri più importanti, quello dell'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti: ora è a 1.084,27. Diminuiscono pure i malati di Coronavirus ricoverati presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: sono 80, dei quali 8 nei reparti di terapia intensiva. Gli attualmente positivi in provincia di Frosinone sono 11.904: di questi, 11.824 sono in isolamento domiciliare. Vale a dire il 99,32%. Soltanto lo 0,68% (80) è ricoverato in ospedale. La copertura vaccinale è all'83%: vuol dire che questa percentuale di cittadini compresi nella platea vaccinabile ha ricevuto almeno una dose. La situazione per fasce di età: 88,5% per gli over 80 anni, 90,6% per i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni, 87,7% per quelli tra i 60 e i 69 anni, 85,6% fra i 50 e i 59 anni. Quindi, 84,4% tra i 40 e i 49 anni, 80,5% fra i 30 e i 39 anni, 82% tra i 20 e i 29 anni, 88% tra i 16 e i 19 anni, 96,6% fra i 12 e i 15 anni. E il 38,9% nella fascia dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. La profilassi per i più piccoli è iniziata prima di Natale.

Il bollettino

Ieri 112.691 nuovi casi di Covid in Italia (mercoledì 118.994). Sale a 11.348.701 il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. I decessi sono stati 414 (395 il giorno precedente), per un totale di 147.734 vittime da febbraio 2020. Il tasso di positività è stabile al 12,3%. Nel Lazio 11.612 contagi (+1.052) e 26 decessi (cifra stabile rispetto al giorno precedente). Il tasso di positività è dell'11,4%.

L'assessore Alessio D'Amato ha detto: «I guariti superano i nuovi casi e si registra un calo dell'incidenza. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono 1.865 i casi in meno. Ribadisco quanto già affermato: dobbiamo abituarci a convivere con il virus, che entrerà in una fase endemica».