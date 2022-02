Nei giorni scorsi il presidente del consorzio "I castelli della Sapienza", Angelo Rossi, ha donato alla biblioteca comunale di Paliano una produzione letteraria dell'Istituto Treccani di Dante Alighieri, alla presenza del sindaco Domenico Alfieri, del vicesindaco e assessore alla Cultura Valentina Adiutori, di Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano e del suo vice Federica Aceto (come comune capofila del Sistema delle biblioteche Valle del Sacco).

«L'opera che ci è stata donata – ha dichiarato Valentina Adiutori è una riproduzione del manoscritto della Divina Commedia, con immagini e commenti a margine.

Un libro di valore e molto pregiato che andrà ad arricchire il patrimonio della nostra biblioteca. Il piacere di leggere il più famoso poema italiano attraverso delle pagine molto originali che sapranno attrarre studenti, ma anche tanti altri, che resteranno affascinati dalla particolarità del volume».

Il sindaco Domenico Alfieri ha aggiunto: «La biblioteca è un bene comune e un punto di riferimento per tutto il territorio. Con questo dono, si arricchisce enormemente l'offerta, per cui ringrazio il consorzio e per la presenza Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano».