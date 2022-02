Rami spezzati finiti ovunque e rischio per la sicurezza.

Il forte vento dell'altro giorno ha riproposto il problema della potatura degli alberi più grandi. Un gruppo di cittadini della parte bassa del capoluogo, nello specifico di via Marittima e via Don Minzoni, ha pensato bene di scrivere al Comune di Frosinone, all'assessore all'ambiente Massimiliano Tagliaferri e al comando della polizia municipale per chiedere interventi urgenti.

I residenti sottolineano che da anni non si effettuano manutenzioni e potature sulle piante e che in molti casi i rami hanno raggiunto anche i piani più alti delle abitazioni. Non solo, come è accaduto proprio martedì scorso, spesso i rami cadono a terra, con tutti i rischi che si possono immaginare.

Tra quanti hanno sollevato il problema c'è Dheni Paris, da tempo portavoce della zona Scalo: «Basta camminare per le strade e rendersi conto di quello che c'è a terra. I rami sono ovunque. Una situazione che non riguarda soltanto l'aspetto del decoro urbano ma interessa l'incolumità dei cittadini. Un problema vecchio, che più volte è stato sottoposto ai vari consiglieri comunali ma senza arrivare a una soluzione vera.

Soltanto per puro caso il vento di martedì non ha creato situazioni di pericolo. Tutti i residenti sono esasperati.

Un intervento di bonifica da parte dell'amministrazione comunale non è più rinviabile. Chissà, magari succederà qualcosa durante la campagna elettorale...».