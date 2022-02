Si svolgeranno questo pomeriggio alle sedici e trenta (ora italiana) i funerali di Anthony D'Onofrio, il ventiduenne originario di Castelforte ucciso sabato notte con una coltellata durante una rissa verificatasi a New York. Un evento che i cittadini di Castelforte potranno seguire attraverso i social dell'emittente radiofonica Radio Tirreno Centrale, che ieri ha annunciato l'iniziativa.

Esequie che fanno seguito alla veglia e alle visite di ieri da parte di amici e parenti presso la Casa Funeraria Scarpaci, a Brooklyn. I funerali sono previsti presso la Chiesa cattolica romana di St. Finbar e subito dopo è prevista la sepoltura presso il Resurrection Cemetery.

La bara sarà trasportata da una delle carrozze di famiglia e sarà il padre Giuseppe a condurla.

Intanto ieri gli amici, durante la veglia hanno scritto il nome di Anthony con delle candele illuminate sistemate a terra. Pubblicato anche il necrologio, accessibile su internet e attraverso il quale si possono inviare fiori e/o accendere una candela come gesto d'amore e di partecipazione al dolore. Il link del sito è echovita.com/us/obituaries/ny/brooklyn/anthony-donofrio-14115929. Si può anche lasciare un messaggio di solidarietà alla famiglia nel libro degli ospiti che si trova su questa pagina commemorativa di Anthony D'Onofrio.

A Castelforte sono stati affissi i manifesti funebri, che annunciano la morte di Anthony e ad annunciarlo, oltre ai vari familiari, anche la nonna Bianca, che ha vissuto a Castelforte sino a poco tempo fa, prima del trasferimento a New York. E anche nel centro del sud pontino l'evento sarà molto sentito, considerato il fatto che oltre ai parenti, in tanti conoscono la famiglia che vive a New York. Intanto la Polizia americana sta continuando le indagini, per individuare i protagonisti della rissa che è costata la vita ad Anthony, sulla cui morte, per ora, la responsabilità è stata addebitata a Kevin Cuatlacuatl, il diciannovenne che è stato identificato grazie all'impianto di videosorveglianza.

I giudici del Tribunale di Brooklyn stanno vagliando la sua posizione ma, accanto a lui, potrebbero esserci anche altri giovani.