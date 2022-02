Quattro auto coinvolte e due feriti, fortunatamente non gravi, costituiscono il bilancio di un incidente stradale avvenuto l'altro pomeriggio lungo via Porto Galeo, in territorio di Santi Cosma e Damiano. Il sinistro, verificatosi nei pressi dello stabilimento ex Manuli, ha visto coinvolte una Fiat Bravo, una Fiat Punto, una Croma e una Wolkswagen, una delle quali, a seguito dell'urto, è finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Formia, per i rilievi del caso, tesi ad accertare le eventuali responsabilità. A causa dell'impatto due persone, entrambi di Santi Cosma e Damiano, sono rimaste ferite, ma giudicate guaribili in ospedale in pochi giorni. L'incidente ha causato dei disagi sul traffico, sia per consentire la rimozione dei mezzi, sia per gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro.