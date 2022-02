Il bando di servizio civile universale è stato prorogato al 10 febbraio, ore 14. È il nuovo termine per presentare le domande, riservate ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Sono due i progetti presentati dal Comune di Alatri. Il primo "Alatri oltre i confini" si propone di migliorare i servizi offerti nell'ambito del Museo, attraverso il potenziamento dei servizi specialistici offerti nell'ambito dell'informazione museografica, allo scopo di ampliare le fasce di utenza. Il progetto consiste nella promozione del Sistema museale urbano e del patrimonio storico ad esso afferente a più livelli: livello territoriale attraverso attività informative finalizzate al coinvolgimento di tutta la popolazione scolastica, anche al fine di far maturare la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale e della necessità di preservarlo nel tempo anche da atti di vandalismo che provengono soprattutto da fasce giovanili; livello più ampio attraverso attività informative continue sui social network e con gli strumenti informatici in genere, di distribuzione di materiale divulgativo a tutti i cittadini e visitatori che arrivano ad Alatri da ogni parte d'Italia; attività di implementazione documentaria ed aggiornamento del portale informativo in attuazione del progetto open data "Acropolis.

Il secondo progetto "Volontari in cammino" intende favorire l'inclusione sociale di minori, giovani, immigrati e disabili); facilitare la fruizione dei servizi territoriali di prevenzione, cura, riabilitazione e terapia presso strutture sociosanitarie; supportare ed integrare gli interventi socio-assistenziali domiciliari erogati con il servizio di assistenza domiciliare; promuovere la partecipazione di disabili, minori e immigrati alle offerte ricreative, sportive, culturali e formative presenti sul territorio.