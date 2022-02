Fissati i funerali di Piero Segneri, maresciallo dell'Aeronautica militare, morto venerdì scorso, colto da un malore su un bus a Roma. Poco prima aveva discusso con un passeggero per difendere l'autista. L'ultimo saluto al quarantacinquenne si terrà alle 12 nella concattedrale dei Santi Giovanni e Paolo a Ferentino. Intanto proseguono gli accertamenti per fare luce sull'accaduto. Segneri, come ogni pomeriggio, era sul bus per fare ritorno a casa, ma a Ferentino venerdì sera non ha più fatto ritorno. È stato colto da un malore dopo aver avuto un diverbio con uno straniero che pretendeva di salire sul bus con l'abbonamento scaduto. Inutile la corsa in ospedale.