E' successo ieri a Cagliari, in via Cadello, all'altezza delle strisce pedonali di fronte al parco di Monte Claro. Uno scooterone Yamaha TMax ha colpito in pieno il passeggino, trascinandolo per una quindicina di metri.

Nulla da fare per D. U., bimbo di 15 mesi, morto sul colpo. La mamma, Ilaria E. di 31 anni, è rimasta illesa ma era in forte stato di choc, è stata a lungo nelle mani dei soccorritori del 118, che nulla hanno potuto per salvare la vita al piccolo.

La persona alla guida del mezzo si è allontanata a tutta velocità, ma la caccia all'uomo è durata poco, perché il 35enne si è poi costituito agli agenti della Polizia stradale. Si chiama Emilio Pozzolo, cagliaritano, ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Sul posto due ambulanze e, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente il centauro era in fase di sorpasso quando ha travolto il passeggino, trascinandolo per oltre 15 metri. Poi è fuggito dalla zona senza prestare soccorso.