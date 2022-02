Si terranno domani alle 15 i funerali del professore Roberto Vitelli, travolto e ucciso da un'auto domenica scorsa a Ceccano, mentre era in sella alla sua bici. L'ultimo saluto al sessantenne verrà portato nella chiesa del Sacro Cuore a Frosinone. Ieri l'autopsia sul corpo del docente di Scienze. I familiari si sono rivolti agli avvocati Giampiero Vellucci e Paola Pagliarella, mentre il ventitreenne alla guida della Smart è difeso dall'avvocato Claudia Padovani. Nominati anche tre periti per la perizia cinematica, per la ricostruzione dell'incidente avvenuto alle 14 di domenica in via Gaeta a Ceccano.