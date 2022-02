Rilancio del turismo, firmato un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le parti sociali. L'obiettivo è un piano d'intervento per la promozione e la valorizzazione della qualità del lavoro nel settore turistico della Regione Lazio. La firma avviene in un momento delicato per l'intero settore, fortemente provato dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni alle aperture e agli spostamenti che si sono susseguiti nei mesi passati.

Ora il turismo, grazie a vaccini e green pass, punta a ripartire. E, in tal senso, si inseriscono iniziative come questa tese a favorire la ripartenza di un settore clou per l'economia del Lazio È stato sottoscritto ieri, l'accordo tra la Regione Lazio e i sindacati Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Lazio, Uiltucs Roma e Lazio, unitamente a Cgil, Cisl e Uil di Roma e Lazio e tutte le associazioni datoriali del settore turismo del Lazio, che prevede la realizzazione di un piano di intervento per la promozione e valorizzazione della qualità del lavoro nel settore turismo.

«Investire nella tutela occupazionale e nella qualità del lavoro sono le priorità delle organizzazioni sindacali - fanno sapere Cgil, Cisl e Uil - ed il protocollo sottoscritto va nella giusta direzione ed è un primo passo importante poiché afferma l'obiettivo di incentivare, promuovere e sostenere il lavoro stabile e regolare nel sistema turistico del Lazio». Nell'accordo, aggiungono i sindacati: «si definiscono strumenti utili per proteggere il lavoro e i lavoratori, attraverso un'azione sinergica sul fronte dell'incrocio domanda offerta e della formazione, riconoscendo un ruolo attivo dell'Ente bilaterale del turismo del Lazio, ma soprattutto attraverso misure che incentivano e promuovono la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, il contrasto al dumping e l'incentivazione alle imprese che scelgono la gestione diretta dei propri servizi o che in caso di esternalizzazione garantiscano attivamente occupazione, regolarità retributiva e contributiva, nella piena applicazione della contrattazione collettiva di settore».

Per Cgil, Cisl e Uil la sottoscrizione del protocollo d'intesa è «il punto cardine su cui costruire un nuovo turismo del Lazio». I sindacati sono convinti che «la formula vincente sia quella di progettare un sistema di sviluppo che valorizzi e tuteli l'occupazione e il territorio.

A istituzioni e parti sociali, da subito, l'onere di concretizzarne contenuti e strumenti a partire dalla gestione delle numerose vertenze aperte nel settore alberghiero».