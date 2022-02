Weekend di paura e ansia a Cervaro, diversi gli avvistamenti di auto e personaggi sospetti nel fine settimana. In particolare i messaggi hanno inondato i social e le chat di whatsapp dei residenti della località Sordella. E i malviventi hanno colpito sabato nel tardo pomeriggio in un'abitazione portando via dei monili d'oro, gioielli e oggetti di valore. Una casa "violata" da estranei che hanno messo le mani ovunque alla ricerca di un qualche bottino. Hanno portato via degli oggetti che, oltra al valore economico, avevano un valore affettivo e che aggravano il dispiacere provato dai padroni di casa.

Le vittime hanno denunciato l'episodio ai carabinieri della Compagnia di Cassino che consigliano sempre di chiamare e chiedere aiuto davanti a situazioni sospette senza mettersi a rischio in prima persona. Ma sono settimane ormai che gli episodi e gli avvistamenti, così come i tentati furti, si susseguono creando non poco timore tra i residenti. Anche sugli orari l'allerta è alta, nel caso del colpo ai danni della famiglia che ha denunciato, il furto sarebbe infatti avvenuto nel tardo pomeriggio. Così aumentano i gruppi social che fanno da passaparola per le segnalazioni e per gli avvisi a tutte le ore, anche di giorno.

La posizione di Cervaro, soprattutto le aree che si trovano lungo la Casilina, sono da sempre le più esposte a causa delle numerose vie di fuga verso altre regioni e al vicino accesso anche al casello autostradale di San Vittore. L'attenzione è massima sia da parte delle forze dell'ordine che dei cittadini.