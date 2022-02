Luci spente da giorni, nel tratto di Alatri della superstrada. Disagi per gli automobilisti, costretti ad attraversare l'arteria completamente al buio, con tutte le conseguenze del caso nelle ore serali.

Un pericolo in più per i tanti che utilizzano la superstrada per gli spostamenti quotidiani o solo occasionali. Sollecitata una soluzione.