Le forti raffiche di vento, che dalla notte di mercoledì hanno messo in ginocchio molte zone della Ciociaria, non hanno risparmiato neppure il capoluogo. Rami spezzati, cartelli spazzati e anche tegole cadute. Come è successo nel centro storico di Frosinone. Complice il forte vento (che ha raggiunto anche i 58 chilometri orari), è piombata sulla porta della cattedrale una tettoia. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, non c'erano persone sul posto.

Ma quanto accaduto, e non sarebbe la prima volta che accadono simili episodi nel centro del capoluogo, ha portato all'attenzione anche la pericolosità circa alcuni immobili per i quali si chiedono maggiori controlli sullo stato di sicurezza.

«A causa di qualche raffica di vento, nel centro storico di Frosinone è piombata sulla porta della cattedrale una tettoia composta da finte tegole in pura plastica, maldestramente inchiodata a legno marcio ha scritto ieri don Paolo Cristiano, il quale ha postato sui social anche l'immagine delle tegole davanti alla porta della cattedrale Per intercessione dei Patroni non si è ferito nessuno. Dispiace vedere una città cadente e deturpata da abusi». Tanti i post dei cittadini i quali chiedono maggiori controlli.