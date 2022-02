Il movimento "Crescita Comune" ha protocollato una lettera inviata al sindaco e all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Anagni per chiedere interventi urgenti sul manto stradale del villaggio di San Bartolomeo e la messa in sicurezza della via di accesso alla scuola del quartiere.

A nome dei numerosi abitanti del villaggio che si trova sulla strada Casilina, il movimento chiede interventi sulle strade «da tempo disastrate fanno sapere anche e soprattutto a seguito dei lavori di Acea». Inoltre, fa presente il movimento "Crescita Comune", «sarebbe necessario porre in sicurezza la strada che costeggia la chiesa e porta all'edificio scolastico, la quale non permette il transito contemporaneamente in entrata e in uscita, creando così seri rischi di pericolo anche ai pedoni».

Una messa in sicurezza della scuola che sollecitano da tempo anche i genitori dei bambini che frequentano la scuola di San Bartolomeo. Una richiesta, spiegano dal popoloso quartiere periferico, avanzata anche perchè l'amministrazione comunale ha programmato ed eseguito una serie di interventi relativi alle strade, di recente nel centro storico. «Speriamo - dicono alcuni abitanti di San Bartolomeo - che il Comune non pensi soltanto al centro storico di Anagni, che certamente è importante, ma che si ricordi anche di noi soprattutto perchè questi interventi hanno a che fare con la sicurezza di tutti».

Analoghe richieste di sistemazione delle strade arrivano da più parti del territorio, notevolmente vasto e con una rete viaria disastrata ovunque. Intanto, a San Bartolomeo attendono risposte alle loro richieste ufficiali.