Covid nelle scuole dell'infanzia: alunni in Dad fino al 4 febbraio. In due sezioni di Colletassetano si sono registrati alcuni positivi al virus fra alunni e insegnanti; casi pure in una sezione di Fornaci e Irma Lombardi, mentre alla Vincenzo Fraschetti la Dad si è conclusa il 28 gennaio. Il virus non dà tregua anche se il numero dei contagi è in calo a Ceprano: sono circa 170 gli attualmente positivi, valori ancora alti ma confortanti rispetto ai 240 raggiunti qualche settimana fa. Il virus circola ancora velocemente, si diffonde, invade le scuole colpendo i piccoli non vaccinati. E trattandosi di bambini la probabilità di propagazione si fa più elevata.

Dunque non si deve abbassare la guardia, bisogna utilizzare i dispositivi di protezione, rispettare le distanze, evitare situazioni di rischio e mettere in atto comportamenti responsabili per ridurre ulteriormente il numero di contagi e riconquistare quella libertà che inevitabilmente il Covid ha sottratto a tutti, costringendo grandi e piccoli a chiusure e privazioni. A Ceprano i livelli di attenzione restano alti, il prezzo pagato alla pandemia è stato alto. In paese è ancora vivo il ricordo delle prime vittime del Covid della nostra provincia e poi della vittima più giovane, primati dolorosi che pesano e inducono a stare molto attenti.