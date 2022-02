Anche ad Amaseno la consueta tranquillità dei piccoli centri continua ad essere turbata dalle incursioni dei topi d'appartamento. Dopo le scorribande del periodo natalizio in varie zone del paese, l'altra notte i soliti ignoti sono tornati ad agire, introducendosi stavolta in un'abitazione della periferia, in località Cardola, una zona che sembra particolarmente presa di mira dai ladri considerate le frequenti "visite".

I malviventi hanno agito in serata, intorno alle 20,30, prendendo di mira una villetta a due piani, approfittando del fatto che i proprietari erano al piano di sotto per cenare con il resto della famiglia. Magro il bottino, sembrerebbe solo alcune collane d'oro, prima della fuga. Manco a dirlo, hanno però messo tutto a soqquadro.