Il lutto Muore Nicolangelo Pascarella: la comunità piange l'ex assessore Pascarella, ex dirigente dell’Enel, era molto apprezzato in città anche per la sua disponibilità e per le sue capacità di tecnico oltre che di politico

Immagine generica Immagine generica

La Redazione 02/02/2022 09:00 letto 3 volte

Spigno Saturnia in lutto per la scomparsa dell'ex assessore Nicolangelo Pascarella, spentosi all'età di 83 anni. L'amministrazione guidata da Salvatore Vento, sul sito del Comune, ha ricordato una figura che aveva ricoperto l'incarico di assessore al Bilancio e al Personale nel corso della seconda consiliatura di Carlo Pampena, nel quinquennio 1999-2004. Pascarella, ex dirigente dell'Enel, era molto apprezzato in città ed anche negli uffici comunali per la sua disponibilità e per le sue capacità di tecnico più che di politico. Il sindaco, i consiglieri e i dipendenti comunali hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia di Nicolangelo Pascarella, i cui funerali si sono svolti all'interno della chiesa di San Giovanni Battista di Spigno Saturnia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato