Il Covid c'è e resta dov'è. Ieri altri 1.207 contagiati, sei in meno rispetto a martedì scorso. La discesa, dopo la settimana del picco (6.184 casi totali), non si è ancora manifestata. Scendono, dopo tre giorni, da 83 a 81 i ricoverati, mentre alla lista dei guariti se ne aggiungono altri 982. Non si contano decessi.



La giornata

Sono 1.207 i nuovi positivi di giornata, 112 dei quali a Frosinone, 86 a Cassino, 83 ad Alatri e 81 a Sora.

A scendere si trovano Anagni a 65, Veroli a 59, Ferentino a 49, Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano a 28, Fiuggi a 27, Pontecorvo a 23, Ceprano a 22, Castelliri e Ripi a 20, Arpino e Roccasecca a 19, Cervaro e San Giorgio a Liri a 16, Castro dei Volsci e Piedimonte San Germano a 15, Amaseno, Aquino, Atina e Boville Ernica a 14, Piglio e Torrice a 13, Arce, Arnara e Castrocielo a 12, Esperia, Fontana Liri, Santopadre, Supino e Villa Santa Lucia a 11, Broccostella, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli e Vallecorsa a 10, Casalvieri e Paliano a 9, Pofi a 8, Morolo e Pico a 7, Acuto, Sgurgola e Torre Cajetani a 6, Pescosolido e Pignataro Interamna a 5, Alvito, Colfelice, Gallinaro, Giuliano di Roma, Patrica, San Donato Val di Comino e Vicalvi a 4, Colle San Magno, Fumone, Settefrati, Trivigliano e Villa Santo Stefano a 3, Ausonia, Filettino, Picinisco, Sant'Apollinare, Trevi nel Lazio e Vallerotonda a 2, Acquafondata, Campoli Appennino, Casalattico, Fontechiari, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Vittore del Lazio, Sant'Andrea del Garigliano, Serrone, Vico nel Lazio e Villa Latina a 1.

La settimana comincia così con 1.474 positivi a 737 di media. Sono appena sei in meno rispetto a martedì scorso (1.480 il totale). Tra il 17 e il 18 gennaio, invece, erano 1.416 e 1.429 prima ancora, mentre tra il 2 e il 3 gennaio erano 1.354. A dimostrazione di una lieve oscillazione di casi a inizio settimana. Chiuso un gennaio da record, 24.749 i contagi, a numeri mai visti, ora si spera, come sta avvenendo praticamente in tutte le regioni d'Italia, in una riduzione dei casi. Gennaio andrà in archivio anche per i 2.579 positivi di Frosinone, i 1.718 di Cassino, i 1.553 di Alatri, i 1.333 di Sora, i 1.046 di Ferentino, i 1.018 di Anagni, i 1.079 di Veroli, i 934 di Ceccano, i 645 di Monte San Giovanni Campano e i 476 di Isola del Liri tra i comuni con più casi.

Da agosto 2021 a gennaio 2022 Frosinone ha avuto 3.730 contagiati, 2.537 Cassino, 2.193 Alatri, 1.934 Sora, 1.555 Anagni, 1.535 Ferentino, 1.480 Ceccano, 1.448 Veroli, 890 Monte San Giovanni Campano e 777 Isola del Liri.

Gli indicatori

Altro segnale che il virus ancora non molla la presa è dato dall'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, di fatto quasi invariata dal picco di 1.301,89 del 28 gennaio. Ieri il dato si è assestato a 1.295,18.

Il tasso di positività risale dal 10,66% di lunedì al 14,78%, in linea con il dato medio della passata settimana, chiusa al 14,75% contro il 15,21% della precedente.

L'open day per le mamme

Si farà oggi l'open day per le donne in gravidanza o in allattamento. Si accede senza prenotazione. L'obiettivo è aumentare la copertura anche per tale fascia.

Queste le sedi operative in provincia: presidio ospedaliero di Alatri (8.30-15.30: Pfizer); presidio ospedaliero Fabrizio Spaziani di Frosinone (sala teatro, 9-19: Pfizer e Moderna); presidio ospedaliero Santissima Trinità di Sora (8.30-16: Pfizer); hub Stellantis di Piedimonte San Germano (9-19: Pfizer e Moderna).

Il bollettino

Ieri, nel Lazio, su 126.446 tamponi, si sono avuti 12.131 nuovi casi positivi (+5.516), 25 decessi (-4), 2.081 ricoverati (-64), di cui 198 in terapia intensiva (-8) e 11.829 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.222. L'assessore Alessio D'Amato evidenzia il «deciso calo dei ricoveri e delle terapie intensive. I casi rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30% in meno.

Record di ricoveri pediatrici, rivolgo un appello a prenotare il vaccino».