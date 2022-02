Passa per Anagni, e il suo polo chimico-farmaceutico, la richiesta di investimenti maggiori nel distretto Frosinone-Latina. È la federazione provinciale di Azione a lanciare la proposta, partendo dalla produzione dei vaccini anti Covid in corso ad Anagni dove si trovano alcune delle aziende di eccellenza del comparto. «La scelta dell'azienda farmaceutica francese Sanofi di produrre il nuovo vaccino anti Covid, diverso da quelli in distribuzione perché basato sulle proteine, nel proprio stabilimento di Anagni spiega la federazione provinciale di Azione rafforza la necessità di investire, da parte delle istituzioni, nel distretto farmaceutico di Frosinone-Latina, uno dei più importanti in Europa. Ad Anagni produce vaccini anche un altro colosso farmaceutico come Catalent (l'ex Bristol Myers Squibb), l'azienda statunitense che lavora, per conto terzi, diversi medicinali importanti per la nostra salute».

Dunque «un distretto fondamentale per l'economia e l'occupazione, nel basso Lazio, in forte crescita, a cui il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) darà una forte spinta nel campo della ricerca applicata». Ci sarebbero quindi tutti i presupposti, secondo Azione, per investire di più in un settore strategico come quello rappresentato dal chimico-farmaceutico, costantemente in evoluzione nel campo della ricerca e della produzione.

Di qui la richiesta: «Come Azione, chiederemo all'università di Cassino, in sinergia con gli enti preposti allo sviluppo economico del territorio, di attivarsi presso il ministero dell'università per l'istituzione della facoltà di chimica e tecnologie farmaceutiche. Possibilmente a Frosinone, centro in stretta connessione con il distretto farmaceutico di Anagni. Pensiamo conclude la federazione provinciale che sia un forte volano per la ricerca nel settore, di cui potrà avvalersi il distretto farmaceutico, ed uno strumento di alta qualità per aumentare veramente le prospettive occupazionali in provincia di Frosinone». Un'istanza per l'economia e l'occupazione che tiene conto delle eccellenze sul territorio.