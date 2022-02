Buone notizie per il Comune di Castrocielo.

Ad annunciarle il sindaco Gianni Fantaccione: «Approvato e finanziato il nostro "Progetto Mangiaplastica". È stata pubblicata sul sito del Ministero della Transizione Ecologica la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del "Programma sperimentale Mangiaplastica", approvata con un decreto del 27 gennaio 2022».

«Il progetto presentato dal Comune di Castrocielo al 71° posto su 800 domande, è stato finanziato per 29.890 euro ha spiegato il primo cittadino Il ministero della Transizione Ecologica ha promosso l'acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso l'erogazione di un finanziamento ad hoc, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare. Per "Mangiaplastica" si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, cioè in "polietilene tereftalato", materiale con il quale vengono realizzate la maggior parte delle bottiglie presenti in commercio, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in Pet e ridurne il volume favorendone il riciclo».