Il Comune si è dotato di uno specifico regolamento che tutela il benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini. Ad approvarlo, all'unanimità, è stato il Consiglio comunale nell'ultima seduta del 28 gennaio, a seguito di una proposta dell'assessore Luca Marzella.

«Il Consiglio ha votato un documento che mi sta particolarmente a cuore e per il quale mi sono speso con interesse e impegno: il regolamento che tutela il benessere degli animali - ha spiegato l'assessore - Un documento importante e dì facile consultazione, che raccoglie in un testo unico le norme a tutela dei nostri amici a quattro zampe. L'evento innovativo ha fatto sì che subito molte associazioni animaliste si complimentassero per l'iniziativa. Io, come delegato anche alla tutela e benessere degli animali, auspico che altri Comuni seguano il nostro esempio dimostrando la nostra stessa sensibilità».

Un testo elaborato, curato nei dettagli e suddiviso in nove titoli articolati nello specifico, che vanno dai principi generali alle definizioni e all'ambito di applicazione, dalle disposizioni generali a quelle finali, passando per le norme sul libero accesso degli animali nei vari luoghi. Fino a prevedere sezioni specifiche per i cani, i gatti, gli equini. Disciplinata anche l'istituzione di un'apposita Commissione comunale per i diritti degli animali. Insomma, una sorta di testo unico ben studiato, per assicurare il benessere degli animali da compagnia e domestici con la loro tutela, definendo norme comportamentali utili a tutti i cittadini.

Un esempio di grande civiltà, ma soprattutto di sensibilità verso i nostri amici animali, da sempre accanto all'uomo come compagni fedeli, che segue tutte le norme nazionali ma anche le direttive europee in materia, sempre più dettagliate e puntuali.