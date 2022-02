Centro congressi, teatro comunale, struttura ex centro Coni. Sono le strutture sulle quali la città punta per il suo rilancio. Tra non molto termineranno i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del teatro comunale nel cuore del vecchio borgo, una struttura tanto cara ai fiuggini che hanno visto calcare il suo palcoscenico da artisti di caratura nazionale ed internazionale.

In città ancora tiene banco il dibattito se intitolarlo a Ennio Fantastichini e Franco Citti , personaggi molto cari all'intera comunità. Per tutti sarebbe un riconoscimento senza precedenti, soprattutto tenuto conto del legame che Ennio Fantaschini aveva con la città di Fiuggi, dove aveva vissuto per molto tempo prima di avviare la prestigiosa carriera di attore.

Un vero punto di riferimento, il teatro comunale di piazza Trento e Trieste, dove l'arte e la cultura spesso sono andate a braccio portando il nome della città nei salotti delle grandi metropoli e non solo.

Ora si attende con ansia la sua riapertura con gli interventi eseguiti. Per la prossima primavera si attende anche la tanto sospirata fine dei lavori del centro congressi e questo per la città sarebbe una svolta considerando da sempre la vocazione congressuale.

Se bisogna puntare il tutto sulla strada del turismo congressuale con le sue varie sfaccettature, la struttura che sorge nell'area dell'ex campo sportivo dovrebbe essere l'asso nella manica per tutti i comparti turistici.

Da tempo si attende un vero centro congressi capace di ospitare grandi eventi capace di rendere soddisfatti tutti gli operatori commerciali e l'indotto economico che gira intorno alla città troverebbe i suoi benefici. Intanto, l'ex centro Coni è stato terminato da qualche tempo e anche in questo caso la struttura è indispensabile per puntare al rilancio auspicato da tutti, visto il periodo difficile che tutti i comparti stanno attraversando.