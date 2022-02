Paura in pieno centro per una finestra pericolante, immediato l'intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco di Cassino. La segnalazione è arrivata da via XX Settembre, dove una finestra rischiava di finire sulla testa dei passanti, su una strada particolarmente trafficata. L'intervento è stato repentino. In poco tempo è stato sistemato il pericolo, mettendo in sicurezza tutta la zona.