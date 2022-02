È Ciro Ceccano, di anni 57,la vittima dell'incidente sul posto di lavoro avvenuto questa mattina in via Pietra Santa Maria a Sora. Il recupero della salma è stata affidata alla ditta Polsinelli. Le comunità di Sora, dove l'uomo era nato e di Pescosolido dove viveva con la famiglia, piangono per la tragica scomparsa. Il corpo dell'operaio sarà trasferito in mattinata all'ospedale di Cassino.

