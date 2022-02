Pericolo vento forte a Sora. Il comandante della polizia locale Dino Padovani invita la cittadinanza a non uscire di casa. Tanti i danni, squadre di protezione civile al lavoro in città. "Abbiamo chiuso via Lungoliri Cavour per la caduta di una vetrata di un palazzo. Invito la cittadinanza a restare a casa". Ha detto il dirigente Padovani. Danni anche in zona San Rocco dove è volato un tetto. Problemi registrati in piazza Santa Restituta.

Raffiche di vento e disagi, è allerta: rami spezzati volano in strada 1 ora fa Il forte vento delle ultime ore sta creando disagi nella città di Sora. Rami spezzati su via Lungoliri Mazzini. Ad Arpino nella serata di ieri è stato aperto il coc. Ad Isola del Liri non sono state registrate segnalazioni. I volontari della protezione civile sono impegnati nel monitorare l'intero territorio. di: Ecp