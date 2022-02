Si è lanciato dalla finestra della caserma dei carabinieri dopo essere stato arrestato per due rapine in altrettanti supermercati di Valmontone. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Colleferro. L'uomo, un ventenne di origini egiziane, mentre i militari eseguivano le procedure successive all'arresto, ha strattonato i carabinieri e tentato di fuggire dalla finestra. Dopo un volo di cinque metri, è stato trasportato in ospedale con alcune fratture al bacino.