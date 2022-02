Una rosa rossa. Sulla cattedra nell'aula della classe quarta A del liceo scientifico, dove ieri avrebbe dovuto tenere la sua lezione di Scienze. Alle 11 una campanella è suonata in sua memoria. Il professore Roberto Vitelli, 62 anni, residente a Torrice, all'istituto "Giovanni Sulpicio" di Veroli non è più entrato. La sua vita si è spezzata domenica scorsa, in via Gaeta a Ceccano, travolto e ucciso da un'auto, mentre era in sella alla sua bici. Arrestato e sottoposto ai domiciliari il conducente della Smart che lo ha travolto, A.D.

un ventitreenne residente a Roma, che ha parenti a Vallecorsa, risultato positivo al test antidroga. Oggi pomeriggio si terrà l'autopsia sul corpo del professore.

Successivamente, molto probabilmente, il pm nominerà un consulente tecnico per la ricostruzione del sinistro.

L'incidente è avvenuto l'altro ieri, intorno alle 14. Stando a una prima ricostruzione, l'auto condotta dal giovane è finita fuori strada e ha travolto Vitelli. Subito la chiamata ai soccorritori, ma per il sessantaduenne non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell'investimento è al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche la polizia locale. La notizia della morte del professore ha destato tanto dolore. Il docente era molto conosciuto e stimato.

Ha insegnato Scienze e Matematica in molti istituti ciociari. Da tutti ricordato come una persona perbene, cordiale, disani principi e con la grande passione per la "due ruote".

Da qualche anno si era trasferito con la moglie, un medico di Frosinone, dal capoluogo a Torrice, dove si era subito fatto benvolere, come ci ha raccontato il sindaco Alfonso Santangeli che ha espresso vicinanza e cordoglio ai familiari a nome di tutta l'amministrazione comunale e della cittadinanza. Cordoglio ai familiari, alla moglie, al figlio, anche dal Comune di Veroli: «Il sindaco Simone Cretaro e l'amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia e dell'istituto "Sulpicio" di Veroli per la scomparsa del professore Roberto Vitelli, docente impegnato e dedito alla sua professione, che ha contribuito alla crescita culturale ed umana della nostra comunità civile». Cordoglio anche dal dirigente scolastico del "Sulpicio", professore Salvatore Cuccurullo, dai colleghi, dal personale Ata e dagli studenti.