Trend di casi in diminuzione nel Lazio. Ma non in provincia di Frosinone: gennaio è stato il mese con più nuovi contagi in assoluto dall'inizio della pandemia. Ben 24.749, per una media di 798,35 al giorno. Il precedente record era quello di novembre 2020: 6.588 casi (media di 219,6 al giorno). A gennaio si sono registrati pure 44 decessi.

La situazione

Ieri i casi sono stati 267 (stessa cifra di lunedì ventiquattro gennaio): 32 ad Alatri, 26 a Cassino, 18 a Frosinone, 15 ad Anagni, 14 a Veroli, 13 a Ceccano, 11 a Fiuggi, 10 a Ferentino, 10 a Piglio, 9 a Torre Cajetani, 7 a Cervaro, 7 a Pontecorvo, 6 a Sora, 5a Monte San Giovanni Campano, 5 a Piedimonte San Germano, 5 a San Giorgio a Liri. Poi 4 ad Atina, 4 ad Ausonia, 4 a Paliano, 4 a Pofi, Quindi 3 contagi in ciascuno dei seguenti Comuni: Castelliri, Castrocielo, Patrica, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Sgurgola, Torrice. E 2 in ognuno di questi paesi: Esperia, Pico, Pignataro Interamna, Strangolagalli, Supino. Infine, 1 caso in ciascuno di questi Comuni: Acuto, Alvito, Arce, Arnara, Arpino, Boville Ernica, Casalvieri, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Morolo, Ripi, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Serrone, Trivigliano, Vico nel Lazio.