Guerra al virus: al via la sanificazione straordinaria dei tre istituti comprensivi della città di Sora. A promuovere l'intervento sono stati il sindaco Luca Di Stefano e la consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito. Le operazioni,affidate dal Comune ad una ditta specializzata, sono iniziate oggi alle ore 15 e termineranno in serata. "Vista la nuova ondata del virus che ci troviamo ad affrontare vogliamo assicurare ai nostri studenti ambienti salubri e la possibilità di svolgere le attività didattiche in piena sicurezza.La sanificazione sta interessando locali ed arredi ed è finalizzata a ridurre le occasioni di contagio tra gli studenti. Le operazioni si stanno svolgendo nel rispetto dei protocolli normativi previsti per i luoghi dove quotidianamente soggiornano più persone. L'obiettivo è prevenire pericolosi focolai di Covid-19". Queste le parole del sindaco Di Stefano e della consigliera Di Vito.