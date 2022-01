L'Azienda Sanitaria di Frosinone con il supporto logistico dell'Esercito Italiano, ha organizzato un "vaccine day" per sabato 5 febbraio dalle 09 alle 13.30 a Cervaro presso il Centro Sociale in via Fontana di Marzo. L'accesso è libero, non occorre la prenotazione. Tutti i vaccini attualmente impiegati nella campagna di contrasto al Covid saranno ampiamente disponibili e scelti secondo la tipologia ritenuta più idonea dal medico vaccinatore.

Un'occasione importante e da non perdere per tutti i cittadini che ne vorranno approfittare. Un'agevolazione che permetterà a tutti di sottoporsi all'inoculazione della dose del vaccino nel proprio comune senza doversi recare negli hub vaccinali della provincia o della regione. Il tour organizzato dalla Asl di Frosinone con il supporto dell'Esercito Italiano sta facendo tappa in tutta la provincia e si sta dimostrando un ottimo strumento per aiutare la cittadinanza, anche i più fragili, a terminare la procedura vaccinale. Tanti anche gli utenti che si stanno presentando per ricevere la prima dose.