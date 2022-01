Un 22enne di Napoli è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Colleferro per un truffa commessa ai danni di un anziano di Valmontone, 87 anni.

Il giovane, fingendosi avvocato, è riuscito a farsi consegnare 2500 euro per sistemare la pratica di un fantomatico incidente in cui sarebbe stato coinvolto il figlio dell'anziano. Una volta resosi conto di essere stato raggirato, l'uomo si è rivolto ai carabinieri guidati dal capitano Vittorio De Lisa. Le indagini hanno permesso di inviduare il falso avvocato.